Posti auto in via Fontana Aperto il parcheggio

È stato aperto ieri il parcheggio di via Luigi Fontana, al servizio dei nuovi uffici pubblici di viale Berlinguer. All’interno ci sono 243 posti auto, oltre a 3 riservati ai disabili. A inizio febbraio l’area era stata al centro di un’interrogazione del capogruppo di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi, che si chiedeva come mai fosse ancora chiusa nonostante i lavori fossero terminati. "Era già stato costruito perfettamente, illuminazione compresa, due anni fa – si leggeva nella nota di Ancisi, datata 6 febbraio 2023 –. Era solo da inaugurare. Nel frattempo, il primo edificio è stato occupato dagli uffici del Comune fin dal 4 luglio scorso, aumentando il fabbisogno in zona di aree di sosta, già da tempo carenti nei giorni di svolgimento del mercato ambulanti di via Sighinolfipiazza Zaccagnini".

A fine novembre qualcuno, stanco di parcheggiare sulla sponda del canale Lama, aveva forzato il cancello di ingresso e uscita: diverse persone avevano quindi iniziato a lasciare l’auto nel nuovo parcheggio, finché il Comune non ha richiuso l’area con rete e tavole col fil di ferro, rendendo più difficile un’altra scassinatura. Del resto nel nuovo polo degli uffici lavorano circa 200 dipendenti comunali, a cui in futuro si aggiungeranno anche quelli di Arpae: è comprensibile la necessità di posti auto in zona. Ancisi a febbraio riportava che l’assessore ai Lavori pubblici Federica Del Conte a ottobre aveva dichiarato che mancavano "le ultime verifiche della documentazione e delle reti", auspicando l’apertura a gennaio, poi slittata fino a ieri.

Ora l’assessore Del Conte torna sull’argomento nell’annunciare la fruibilità del nuovo spazio di sosta: "Si tratta di una importante offerta aggiuntiva di posti auto che sono al servizio dei cittadini che si recano negli uffici comunali, al mercato e anche alla Questura – dichiara in una nota –. L’apertura è avvenuta in ritardo rispetto alla tempistica stabilita in quanto abbiamo richiesto alla ditta di intervenire per rendere l’area perfettamente fruibile e sicura rispetto a come l’aveva consegnata".