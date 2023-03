Posti letto per i ricoveri Arriva in città ad aprile l’ospedale di comunità Accoglierà 24 pazienti

Un ospedale di comunità a Ravenna, struttura pubblica che si troverà però nei locali della clinica San Francesco. Un progetto più presente che futuro, visto che si attiverà già da aprile. In questo modo verrà anticipata quella che sarà una delle funzioni della Casa della salute della Darsena, che si prevede che sarà pronta solo a marzo 2026. La nuova struttura permetterà di alleggerire il lavoro dell’ospedale, accogliendo pazienti ancora bisognosi di cure ma che hanno già superato la fase acuta della malattia: una necessità impellente per la quale si è preferito attivarsi subito e non aspettare tre anni.

"Abbiamo concordato di anticipare la realizzazione dell’osco, l’ospedale di comunità – dice Roberta Mazzoni, direttrice del distretto sanitario di Ravenna –. Abbiamo definito un accordo con la proprietà della clinica San Francesco, che ha messo a disposizione un’area della casa di cura. Stiamo procedendo con le autorizzazioni. Questo ci consente di anticipare la realizzazione dell’ospedale di comunità in Darsena". Una volta pronta la Casa della salute, infatti, i posti letto verranno trasferiti. Quelli in corso di allestimento ora a San Francesco sono 24, mentre quelli nella Casa della salute saranno 20. "Ma nel frattempo aprirà anche l’ospedale di comunità di Russi – racconta Mazzoni – dove ci saranno altri 20 posti letto e che sarà l’unico a essere interdistrettuale, a disposizione anche dei territori lughese e faentino". Alla fine si arriverà a 64 posti letto negli ospedali di comunità: 24 a Cervia (dove è già attivo, nell’ex ospedale), 20 a Russi (nell’ex cra Maccabelli, sopra alla Casa della salute) e 20 in Darsena.

Ma chi sono i pazienti che accedono agli osco? Perlopiù persone che provengono da un ricovero. "Alcuni ospedali di comunità ricoverano anche pazienti suggeriti dai medici di base – aggiunge Mazzoni – ma quello di Ravenna sarà prevalentemente orientato alle dimissioni ospedaliere: persone che devono completare trattamenti terapeutici o riabilitativi, che hanno superato la fase acuta e hanno bisogno di recuperare la loro autonomia, oppure che necessitano ancora di un periodo in cui essere seguiti prima di tornare a casa e nel frattempo occorre anche addestrare i caregiver che li seguiranno". Per il sistema sanitario, notoriamente sotto pressione, l’osco sarà una valvola di sfogo che permetterà di accorciare i ricoveri ospedalieri, liberando i posti letto per nuovi pazienti più bisognosi di cure.

In questo momento si sta lavorando all’allestimento e nel frattempo si sta selezionando il personale sanitario che lavorerà nella nuova struttura: la direzione infermieristica si sta occupando anche della formazione. Per quanto riguarda i medici invece, è prevista la loro presenza per 30 ore a settimana e inoltre saranno presenti professionisti dell’ospedale per consulenze ai pazienti. "La collocazione dentro alla clinica San Francesco – conclude Mazzoni – consentirà anche di utilizzare per le persone ricoverate le attività specialistiche della casa di cura privata".

Sara Servadei