Posto estivo di polizia a Pinarella. Identificate 3.345 persone

Durante i mesi estivi, la polizia ha svolto attività di prevenzione e controllo del territorio nelle località della riviera, sia nel comune di Ravenna che in quello di Cervia, garantendo una presenza costante nelle aree maggiormente frequentate da residenti e turisti. In particolare nei lidi cervesi, determinante è stata l’istituzione della base logistica di Pinarella di Cervia che, in attuazione del piano di potenziamento dei servizi di vigilanza estiva, ha operato dal primo luglio al 31 agosto anche con l’ausilio di personale aggregato da altre realtà territoriali.

L’intensificazione dell’attività preventiva di controllo è stata svolta con l’impiego di 229 equipaggi che, nel corso dei servizi giornalieri, hanno effettuato 173 posti di controllo identificando 3.345 persone, delle quali 471 straniere, e verificando 1.323 veicoli. In tale contesto, tre persone sono state arrestate: tra queste, due latitanti sui quali pendevano provvedimenti di cattura per pene detentive da scontare. Inoltre dieci persone sono state denunciate per vari reati per lo più contro il patrimonio. A ciò si aggiungono i sequestri di stupefacenti, sanzioni amministrative per comportamenti contrari al decoro urbano e la chiusura di un locale disposta dal questore ai sensi dell’articolo 100 del Tulps, a seguito di gravi episodi che hanno compromesso l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il polo operativo è stato, inoltre, al centro dell’organizzazione dei numerosi interventi ad alto impatto, regolarmente attivati nei fine settimana e nei giorni festivi, con un impegno rafforzato in occasione delle celebrazioni di Ferragosto. Le misure, decise nell’ambito del comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal prefetto Raffaele Ricciardi, hanno permesso di fronteggiare con tempestività i fenomeni legati alla cosiddetta malamovida.

In tale contesto, l’azione delle forze dell’ordine ha visto il concorso di polizia di Stato, anche con l’ausilio della Stradale, dei carabinieri, della guardia di Finanza con unità cinofile, nonché della polizia provinciale e locale, in un dispositivo interforze che ha garantito controlli capillari nei pressi della stazione ferroviaria di Cervia, lungo le principali arterie stradali e nelle vie della movida di Milano Marittima.

La divisione Anticrimine ha proceduto a una sistematica analisi degli eventi connessi a tale fenomeno, consentendo al questore l’ applicazione degli strumenti preventivi a disposizione, con particolare riferimento ai divieti di ritorno e divieti di accesso di cui: in questo contesto da aprile a oggi, nel comprensorio di Cervia-Milano Marittima e Pinarella sono stati emessi 30 provvedimenti di divieto (di ritorno o di accesso a locali) nei confronti di soggetti rilevatisi pericolosi.