Potatura per 600 alberi. E le strade sono più sicure

Saranno 600 le piante interessate dal piano potature in programma nel comune di Cervia. Alberature che si trovano sul suolo pubblico e che, grazie, all’intervento, miglioreranno l’estetica e la loro crescita. Soprattutto, l’intervento permetterà di mettere in sicurezza una serie di viali dove si trovano filari di pini domestici, marittimi e platani. Le potature inizieranno tra pochi giorni, ad ottobre, e si concluderanno alla fine dell’inverno. L’importo complessivo messo a bilancio è di 100.000 euro.

Il piano potature partirà ad ottobre con i viali a pini e dopo la caduta delle foglie, si passerà alle zone con platani, pioppi ed aceri. Per i pini domestici saranno interessate le vie Filzi, Gramsci, Leopardi, Platone, viale 2 Giugno nel tratto tra il Portocanale e la I° traversa e Val Pusteria. Platani e aceti interesseranno via Sant’Andrea mentre i pioppi il centro sportivo Liberazione. In alcune giornate la viabilità nelle zone interessate potrà essere rallentata dai lavori. La chiusura si renderà necessaria solo nel momento in cui le squadre operative saranno al lavoro, quindi indicativamente dalle 8 alle 17. In orario non lavorativo, nelle ore notturne e nelle giornate festive le strade saranno quindi aperte ed il traffico sarà del tutto regolare. Le vie subiranno una chiusura temporanea al traffico lasciando comunque ai residenti e ai mezzi di soccorso e di trasporto pubblico urbano la possibilità di transitare per l’accesso alle proprie abitazioni o per garantire il servizio pubblico. Inoltre, al fine di prevenire la diffusione del cancro colorato del platano occorre realizzare una serie stringente di attività di prevenzione per evitare il diffondersi della malattia. Pertanto, anche le attività di potatura dovranno essere particolarmente accurate, in particolare anticipando lo screening da parte dei tecnici del servizio fitosanitario regionale e seguendo accorgimenti nelle operazioni di taglio e disinfezione delle ferite.

Ilaria Bedeschi