"Potenziare e ampliare la Casa della Salute a San Pietro in Vincoli"

Il forese ravennate alza la voce per chiedere con determinazione il potenziamento e l’ampliamento della Casa della Salute di San Pietro in Vincoli. Una richiesta concreta, avanzata da tempo dalla Lista Civica La Pigna e dalla sua candidata sindaco Veronica Verlicchi, "ma fino a oggi ignorata dall’Amministrazione comunale". Marianna Battesimo, candidata in consiglio, sostiene che "la Casa della Salute non è in grado di rispondere ai bisogni sanitari dei cittadini: mancano i medici specialisti, costringendo anziani e persone fragili a spostarsi fino in città; l’ecografo non viene utilizzato".