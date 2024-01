Potenziare l’apprendistato professionalizzante per rispondere al mismatch tra domanda e offerta di lavoro. È quanto hanno sottolineato le principali rappresentanze imprenditoriali dell’artigianato e delle piccole e medie imprese, tra le quali Confartigianato, nel corso dell’audizione svoltasi mercoledì scorso davanti alla undicesima Commissione della Camera sul disegno di legge ‘Lavoro’ che presenta certamente degli elementi positivi, ma anche alcune criticità da rimuovere, come ad esempio la disposizione in materia di salute e sicurezza, che collega la nomina del medico competente (e la conseguente sorveglianza sanitaria) alla valutazione dei rischi elaborata dal datore di lavoro. Si tratta di una disposizione in netta controtendenza rispetto alle esigenze di certezza del diritto di cui hanno bisogno le imprese italiane. Le organizzazioni delle imprese artigiane hanno quindi dato un giudizio positivo sulle norme del disegno di legge in materia di risoluzione del rapporto di lavoro, che mirano a risolvere il problema delle cosiddette dimissioni per fatti concludenti, fornendo una risposta positiva contro gli abusi e l’incertezza giuridica.

La difficoltà di trovare giovani che decidano di impegnarsi lavorativamente nei tanti comparti dell’artigianato e della piccola e media impresa sta diventando una vera e propria emergenza. Eppure l’artigianato, da sempre, contribuisce in maniera importante ad assicurare un futuro di soddisfazione lavorativa e di crescita personale e professionale, a tante famiglie, inserendosi tra l’altro nel tessuto sociale del territorio. Le aziende artigiane non delocalizzano. Per Confartigianato è quindi apprezzabile l’intervento sul periodo di prova nei contratti a tempo determinato, così come l’istituzione dell’Osservatorio nazionale per i percorsi e le competenze trasversali e l’orientamento.