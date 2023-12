"Potenziata l’assistenza. I Cau aperti tutti i giorni"

E’ ormai una mischia furibonda quella che vede l’Ausl Romagna e i sindacati dei medici sferrarsi un colpo dopo l’altro: oggetto del contendere sono i Centri di assistenza e urgenza, e i riposizionamenti che inevitabilmente l’esordio di un nuovo servizio ha provocato in quelli precedentemente in campo. Per l’Ausl Romagna il Sindacato nazionale autonomo dei medici italiani appare intento "a diffondere inutili allarmismi, ventilando esposti in procura, diffide e fantomatiche chiusure di servizi". L’Ausl precisa come "ciò che può essere erogato negli attuali ambulatori della continuità assistenziale, senza compartecipazione alla spesa – visite mediche, certificazioni, terapie farmacologiche, piccoli procedimenti di chirurgia minore, suture, medicazioni, rimozione punti – continuerà ad essere reso disponibile alla popolazione confluendo all’interni dei Cau", che giudica "un servizio più strutturato, con presenza di operatori di diverse professionalità, infermieri, operatori tecnici e socio-sanitari oltre che medici, con dotazioni strumentali e tecnologiche maggiori".

"Questo pertanto determinerà un potenziamento dell’offerta di questi servizi di assistenza primaria, poiché non saranno resi disponibili soltanto nelle giornate festive e prefestive, ma sette giorni su sette. Per 12 o 24 ore a seconda del contesto. E’ perciò evidente che il cittadino avrà a disposizione un’aumentata fruibilità a questa prestazioni: risulta strumentale parlare di chiusura di servizi a fronte di un tale potenziamento. L’implementazione dell’offerta dei servizi – prosegue l’Ausl – porterà a un incremento di almeno 363 unità di personale, oltre che a un significativo incremento degli emolumenti riconosciuti ai medici con incarichi del ruolo unico di assistenza primaria". L’azienda sanitaria respinge al mittente le considerazioni dello Snami sulla reale preparazione dei professionisti che i cittadini troveranno ai Cau: "ogni medico è stato sottoposto ad analisi individualizzata delle competenze, ha effettuato uno specifico corso di formazione della durata di 60 ore". Corsi che i sindacati hanno più volte giudicato insufficienti a fronte delle necessità che i camici bianchi potranno trovarsi dinanzi.

L’Ausl a questo proposito si dice pronta a correre ai ripari: "i medici potranno contare sul monitoraggio e sul supporto strutturato dell’azienda, che metterà a punto tutti gli aggiornamenti e le formazioni necessarie sulla base delle necessità che dovessero emergere durante l’attività". Da ultimo, oltre a respingere l’accusa che il vero motore dei Cau sia la volontà di risparmiare risorse, l’Ausl nega che l’approdo dei Centri di assistenza e urgenza e i confini porosi del loro ambito di attività con quelli di Pronto soccorso e medici di medicina generale possano generare confusione. "L’accesso ai percorsi per i cittadini sarà facilitato da queste strutture, perché da un lato potranno trovare risposta ai bisogni di continuità assistenziale e urgenti di natura episodica – mantenendo una stretta connessione con il medico di medicina Generale per proseguimento delle cure – dall’altro potranno accedere ai percorsi di urgenza-emergenza tramite connessione con il Pronto soccorso di riferimento, con il supporto del sistema 118".

f.d.