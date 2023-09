Potenziata videosorveglianza dal centro alla stazione

Lugo si appresta a diventare una città più sicura. Il progetto ’Azioni per una città coesa – la sicurezza urbana a Lugo’ che prevede il potenziamento, entro fine anno, dei sistemi di videosorveglianza in alcune zone della città, è stato accolto dalla Regione in base alla legge 242003 per il miglioramento della vivibilità e sicurezza integrata urbana. A fronte di una spesa complessiva di 106.000 euro la Regione concederà al comune un contributo di 84.000 euro. L’intervento prevede in particolare il potenziamento del sistema comunale di videosorveglianza del centro storico, delle aree dei parchi e della stazione ferroviaria oltre alla riqualificazione dell’area verde di via Bach, attraverso nuovi arredi, illuminazione e videosorveglianza della piastra polivalente. L’intervento sarà supportato anche da un programma di attività di educazione di strada rivolto agli adolescenti che frequentano proprio i luoghi destinatari del progetto, quindi stazione, autostazione, parchi e Pavaglione.

Interventi che già nel 2014 erano stati sollecitati dal gruppo consigliare ’Per la Buona Politica’.

"Sin dal suo primo insediamento in consiglio comunale, nel giugno 2014 – ricorda il consigliere del gruppo, Silvano Verlicchi – il gruppo consiliare Per la Buona Politica, nelle osservazioni al documento unico di programmazione, ha sollecitato ripetutamente l’amministrazione comunale a fare ricorso ai benefici offerti dalla legge regionale n.242003. Solo dopo quasi dieci anni, le nostre sollecitazioni hanno avuto esito in quanto, come si evince dagli atti, è stato sottoscritto un accordo di programma con la Regione che consentirà l’impiego di risorse previste dalla legge, per un importo di 84.000,00 euro. Tali risorse saranno impiegate per attività di "sicurezza urbana" in varie aree della città. Le situazioni di criticità sociale che la compromettono sono purtroppo presenti in ogni città, Lugo inclusa, ma l’amministrazione attuale e quella precedente non le hanno mai riconosciute affermando in ogni sede e in consiglio comunale che i problemi segnalati dai cittadini erano enfatizzati".

Il sindaco Davide Ranalli ha pubblicato sui social un video per informare del co finanziamento da parte della Regione Emilia-Romagna del progetto. La delibera è stata approvata nella riunione della giunta comunale di ieri mattina.

Così Ranalli: " Un progetto cui teniamo molto che abbiamo appena approvato in giunta. Un lavoro a più livelli, al quale la Regione ha dato il via libera lunedì scorso prevedendo un finanziamento di 84 mila euro per il Comune di Lugo al quale aggiungeremo 22 mila euro. Riqualificazioni fisiche, come la piastra polivalente di via Bach dove il cantiere è già in corso. Pubblica illuminazione, adeguamento del sistema di videosorveglianza nella zona stazione-autostazione-parco del Tondo e parco del Loto. E, soprattutto, un progetto di ‘educativa di strada’ per intervenire sui giovani dove i giovani si trovano e si incontrano".

Monia Savioli