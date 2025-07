Potenziati i controlli e i servizi per il decoro

Lotta di Hera e amministrazione comunale ai comportamenti scorretti in tema di raccolta rifiuti. In vista della stagione turistica – dato il notevole aumento di persone sul territorio - è implementata l’azione e la presenza sul territorio degli agenti accertatori. La loro attività di controllo, mirata a intercettare i comportamenti recidivi nelle aree più critiche, viene intensificata in estate per far fronte al maggiore afflusso di persone. Sono in prima linea nel contrastare gli abbandoni di rifiuti e le condotte irrispettose, contribuendo in modo significativo a mantenere la città pulita e accogliente.

L’attività degli Agenti accertatori si inserisce in un più ampio programma di servizi messi in atto da Hera sul territorio cervese. Oltre all’aumento delle frequenze di raccolta porta a porta da aprile a settembre, si implementa la pulizia della città con maggiori servizi di spazzamento meccanizzato, manuale e misto. Le spazzatrici stradali automatiche puliscono le strade e i marciapiedi raccogliendo detriti e rifiuti di dimensioni maggiori, servizio particolarmente efficace per la pulizia di ampie aree urbane e lungomare. Gli operatori ecologici intervengono invece manualmente per la pulizia di aree difficilmente raggiungibili dai mezzi meccanici mentre il combina l’efficacia delle spazzatrici meccanizzate con la maggiore precisione dell’intervento manuale, permettendo una pulizia completa e capillare delle arterie principali e aree più circoscritte. Attenzione anche per il calendario di eventi che durante l’estate caratterizza il litorale cervese.

Per gli eventi più grandi e partecipati, Hera fornisce anche materiali di comunicazione e sensibilizzazione, supportando gli organizzatori nell’educare il pubblico a una differenziazione dei rifiuti il più precisa e accurata possibile. Si intensificano anche i controlli a seguito del verificarsi, con insistenza, dell’uso improprio dei cestini stradali, in cui vengono inseriti rifiuti di ogni sorta.

Come spiega il Comune di Cervia "Riteniamo necessario ricordare che i cestini stradali devono essere utilizzati soltanto per conferire rifiuti di piccole dimensioni prodotti dal ‘passeggio’. Depositare i rifiuti domestici o di grandi dimensioni nei cestini pubblici è equiparato all’abbandono di rifiuti; quindi, è un illecito e come tale è soggetto a sanzioni". I rifiuti domestici sono raccolti con il sistema porta a porta e attraverso la raccolta differenziata, che permette di riciclare molti materiali con guadagno sia ambientale sia economico. Il materiale depositato nei cestini pubblici diventa indifferenziato e questo determina un costo che si riflette su tutta la comunità e sul decoro del territorio.

Ilaria Bedeschi