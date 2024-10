Potenziati i video-allarmi: "Più tutela delle imprese"

Un potenziamento delle telecamere di videosorveglianza, per garantire maggior sicurezza alle imprese e permettere alle forze dell’ordine di intervenire tempestivamente. È questo, in breve, lo scopo del protocollo d’intesa ’Video-allarme antirapina’ (che resterà in vigore per 3 anni), sottoscritto in Prefettura con l’adesione delle associazioni provinciali di Confcommercio Imprese per l’Italia, Confesercenti, Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna e l’Associazione Titolari di Farmacia di Ravenna.

"L’accordo mira ad implementare i sistemi di video-allarme antirapina, anche alla luce dell’evoluzione normativa e delle nuove tecnologie e ad un’azione sinergica tra la Prefettura, le forze dell’ordine e le associazioni di categoria, al fine di assicurare elevati livelli di protezione delle imprese e degli operatori del commercio – spiega il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa – . Con tale sistema, ogni esercente che aderirà al Protocollo potrà stabilire un collegamento tra il proprio sistema di video-allarme e le sale operative delle forze di Polizia che potranno così ricevere, in tempo reale, le immagini in caso di furti o rapine, consentendo di intervenire in modo più tempestivo".

L’accordo prevede, tra l’altro, l’istituzione in Prefettura di una cabina di regia con la partecipazione dei rappresentanti dei firmatari e delle forze di Polizia, con il compito di monitorare l’attuazione a livello locale del Protocollo.

Il presidente della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna Giorgio Guberti ha affermato che il patto rappresenta "un ulteriore, importante strumento di contrasto alla criminalità, sia a tutela degli imprenditori che dei cittadini", sottolineando "l’importanza di tutelare la presenza sul territorio di negozi e pubblici esercizi, in quanto la loro presenza nel tessuto economico rende le città più vive e sicure".

"Siamo convinti – hanno dichiarato i rappresentanti delle associazioni firmatarie – che questo protocollo possa contribuire ad incentivare sempre di più azioni concrete di collaborazione tra imprenditori e Forze dell’Ordine per scoraggiare furti e rapine".