Potenziato il Coordinamento di Protezione Civile

Si rafforza il Servizio coordinamento di Protezione Civile e viene integrato, dal 1° settembre, con due ulteriori unità di personale dedicato. Servizio che è assegnato in capo al vice comando della Polizia Locale della Bassa Romagna, con l’ispettore David Minguzzi incaricato come neo vice comandante vicario del Corpo di Polizia Locale e Coordinatore del Servizio di Protezione Civile. Gli ultimi eventi emergenziali che hanno colpito il territorio hanno evidenziato la necessità di potenziare ulteriormente il coordinamento di Protezione Civile, assegnandolo al vice-comando della Polizia Locale. "Le alluvioni di maggio e il fortunale di luglio – dicono i sindaci dei Comuni dell’Unione - ci hanno spinto ad una riflessione sul Coordinamento di Protezione Civile. La stessa Alice Dosi, che ringraziamo per l’eccellente lavoro svolto nei giorni più tragici, ci ha aiutati a fare in modo che il Coordinamento di Protezione Civile possa essere ancora più efficiente. Al neo vice comandante vicario Minguzzi auguriamo un buon lavoro".

Luigi Scardovi