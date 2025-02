Potere al Popolo è pronto. Ravenna in Comune al conclave

Potere al Popolo sarà presente alle prossime elezioni amministrative. "Ci saremo – conferma GIANFranco Santini, candidato sindaco già nel 2021 per la formazione ’a sinistra della sinistra’ – anche se non sappiamo ancora se correremo da soli o insieme ad altre forze politiche, e se assieme daremo vita a un’unica lista o se ciascuno si presenterà coi suoi candidati".

Gli occhi sono rivolti su due specifiche realtà: il Pci – erede dei precedenti ’Comunisti italiani’ – e la lista Ravenna in Comune. Punto interrogativo per quanto riguarda Rifondazione Comunista, il cui congresso ha sancito una frattura quasi perfetta tra un’ala che cerca il dialogo con il centrosinistra e una più intenzionata a proseguire su una linea autonoma.

Ravenna in Comune ha convocato la sua assemblea per domani alle 20.30 nella sala comunale di via Aquilea 13, al termine della quale "verrà eletto un portavoce – spiega l’attivista Eugenio Conti – e approvati carta dei valori e gruppi di lavoro.

Successivamente, verrà vagliata l’ipotesi di accordi con le liste più a sinistra, come appunto Potere al Popolo.

Gianfranco Santini nel frattempo è già un fiume in piena: "Impossibile anche solo valutare un’allenza con il Pd, partito che a Ravenna è ancora sinonimo di oil&gas e cementificazioni, a beneficio dei profitti di pochi, mentre poi tocca alle istituzioni, cioè ai cittadini, investire miliardi di euro nel risanamento di un territorio messo in crisi dal cemento e dal settore degli idrocarburi".

Temi già al centro delle ultime campagne elettorali, cui Santini ne affianca però uno più inedito, almeno a Ravenna. "Non ci stiamo a vedere il centro trasformato in una città-vetrina a beneficio dei turisti, con affitti alle stelle e negozi di prossimità ormai in via d’estinzione. Il turismo va regolamentato meglio".

