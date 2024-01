Potere al Popolo nel mirino. Manifestazione non autorizzata, due decreti penali di condanna

La portavoce nazionale di ‘Potere al Popolo’, Marta Collot, e il portavoce dell’assemblea ravennate, Gianfranco Santini, sono stati raggiunti da un decreto penale di condanna per una manifestazione in piazza del Popolo durante l’alluvione del maggio scorso. A darne notizia è stato lo stesso partito che in una nota ha annunciato una conferenza stampa per lunedì mattina.

Secondo quanto contestato dalla procura sulla base di una segnalazione della polizia, i due avrebbero violato l’articolo 18 del testo unico per le leggi di pubblica sicurezza, il Tulps, manifestando il 28 maggio senza avere dato nessun preavviso alla questura. In particolare il 26 maggio il prefetto Castrese De Rosa aveva aveva rivolto un appello agli aspiranti ’angeli del fango’ sottoscritto anche dai sindaci del territorio: di non mettersi in viaggio per non intralciare, seppure involontariamente, i soccorritori "con conseguente pregiudizio del buon esito delle attività in corso e anche a tutela della loro incolumità e di quella degli altri". Tuttavia - secondo quanto rilevato dalla Digos - un drappello formato da una trentina di attivisti del partito della Collot aveva ignorato l’appello: attorno alle 16.30 i militanti, giunti da varie città, si erano radunati sotto la prefettura.

E, oltre alle bandiere di partito, avevano esibito un lenzuolo con una scritta con cui protestavano contro l’appello del prefetto: "Viva i volontari, ma lo Stato dov’è" in azione "a Faenza, Forlì e Cesena da 10 giorni". Concetti ribaditi anche attraverso Facebook. In buona sostanza si chiedeva al Prefetto, "spalleggiato dai signori sindaci", di spiegare "la sua uscita" in quanto "nessun volontario si è presentato dove l’acqua era a terra", ovvero in luoghi nei quali "devono intervenire i professionisti". Concetti riproposti anche ora: "Andammo a protestare per le parole di sindaco e prefetto che invitavano i volontari dell’alluvione a stare a casa e non venire ad aiutare, mentre la Romagna era ancora sommersa e non si vedeva nemmeno l’ombra di un mezzo pesante per la rimozione dei detriti e la pulizia dei paesi". E poi "la manifestazione si tenne in una piazza pubblica senza intralciare niente e nessuno".

A Potere al Popolo è arrivata la solidarietà di Rifondazione comunista Villa San Martino.