Poule playoff al via. Sabato gli Aviators

Nel weekend inizia la poule Play Off del campionato di Divisione Regionale 1 dove tutte le tre ravennati si sono qualificate, ma solo Lugo scenderà in campo. Gli Aviators sabato alle 19 ospiteranno l’Happy Basket Progresso Castel Maggiore. La Raggisolaris Academy, inserita nello stesso girone dei lughesi, riposerà e giocherà il 19 marzo. Le altre squadre di questo girone sono 4 Torri Ferrara e Vis Persiceto. Anche il Lusa Massa Lombarda avrà il turno di riposo e debutterà sabato 8 alle 18.45 in casa dei Tigers Villanova. Jolly Reggio Emilia, Modena Basket e Baricella completano il girone. La seconda fase prevede tre gironi regionali da cinque squadre e al termine delle dieci gare, le prime due di ogni gruppo si affronteranno in uno scontro diretto che decreterà le tre formazioni che si giocheranno le due promozioni in serie C in un triangolare.