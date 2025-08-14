Pousada di Milano Marittima chiuso per sporcizia in cucina e carenze igieniche

Milano Marittima (Ravenna), 14 agosto 2025 – Sospesa l’attività del ristorante Pousada. Nei giorni scorsi i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas) di Bologna, con l’ausilio dei colleghi della Compagnia di Cervia-Milano Marittima, hanno effettuato diversi controlli in alcuni ristoranti del Cervese.

L’attività ispettiva ha fatto emergere gravi carenze igieniche/sanitarie alla Pousada Beijaflor, in viale Romagna, a Milano Marittima, chiusa con provvedimento dell’Ausl; il locale era stato chiuso in luglio dal questore per 5 giorni per episodi di disordine.

In una nota, l’Arma spiega che è stato rilevato “sporco diffuso e pregresso nella cucina, nel deposito e nei chioschi interni ed esterni; attrezzature sporche e unte e piani di lavoro non lavabili e sanificate; materiale non pertinente all’attività; agenti infestanti dovuti all’assenza di idonee barriere; alimenti aventi il termine minimo di conservazione superato di validità”.

L'attività ispettiva ha comportato sanzioni amministrative per un importo pari a 3mila euro. Per tali negligenze, il titolare dell'esercizio è stato segnalato all'Ausl che, con un opportuno provvedimento, ha disposto la sospensione totale dell'attività.

Sospese in totale 10 attività per violazioni di sicurezza e lavoro nero nel Ravennate dopo i controlli disposti dall’Ispettorato del Lavoro; 11 i lavoratori in nero; fatte multe per 28mila euro.