Powaqqatsi: la vita che si trasforma secondo Godfrey Reggio e Philip Glass

’Powaqqatsi’: questa sera alle 21 al Teatro Alighieri di Ravenna, con colonna sonora dal vivo eseguita dal Philip Glass Ensemble. Anthem part 2, uno dei brani che Philipp Glass ha composto per Powaqqatsi, il secondo film della trilogia creata con Godfrey Reggio, è stato riutilizzato in The Truman Show, nella scena in cui il protagonista prende consapevolezza della finzione che sta vivendo. È solo una delle numerose, significative tracce che la collaborazione fra compositore e regista ha lasciato sul nostro immaginario visivo e sonoro; un fortunato incontro fra musica e cinema che Ravenna Festival sta riproponendo sera dopo sera al Teatro Alighieri. Oggi alle 21, è in programma la proiezione di Powaqqatsi con l’originale colonna sonora eseguita live dal Philip Glass Ensemble diretto da Michael Riesman, l’Orchestra della Toscana e il Coro di voci bianche dell’Accademia del Maggio. Dal neologismo Hopi che significa “vita parassitaria” o “vita in transizione”, Powaqqatsi spalanca il nostro sguardo sulle trasformazioni dal paesaggio rurale a quello urbano e industriale. Il trittico si conclude domani con Naqoyqatsi: Life as War, nella versione integrale per orchestra che a Ravenna avrà la sua prima assoluta.

Info e prevendite: 0544 249244 – www.ravennafestival.org.