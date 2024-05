Prada, chiesa e giardini incantati. Domani visita guidata con la Pro loco

‘Prada: una chiesa, due giardini incantati’ è il titolo della visita guidata organizzata dalla Pro loco di Faenza per domani alle 15 con ritrovo alle 14.45 con mezzi propri nel parcheggio La Filanda in via Costituzione (oppure alle 15 direttamente alla chiesa di Prada in via Prada 34).

La visita inizierà dalla chiesa parrocchiale, oggi dedicata all’Immacolata e documentata fin dal 1185. Ricostruita dopo le pesanti ferite subite durante il secondo conflitto mondiale, presenta un gradevole interno ad aula unica finemente ornato e arricchito con pregevoli opere. A Prada si trovava l’imponente mulino a vapore che il Conte Francesco Laderchi eresse nel 1847 dopo un viaggio in Europa che lo portò a visitare le principali fabbriche europee allo scopo di acquisire i macchinari più all’avanguardia dell’epoca. Pur non potendone più ammirare la maestosità, evocheremo l’impresa passando accanto ai luoghi che ne videro l’ascesa e il declino. Poco distante dal mulino sorgeva anche una villa di campagna fatta costruire dalla stessa nobile casata. Diversamente dalle ville Rotonda e Il Prato, progettate dall’architetto Giovanni Antonio Antolini, poche sono le notizie sulla dimora pradese. Ne rimane oggi traccia in una lunetta autografa dipinta da Romolo Liverani a Palazzo Laderchi. La villa fu convegno di patrioti e liberali, ma anche luogo legato alle tristi vicissitudini di Pazienza Porcia, la giovanissima principessa che andò in sposa a Pietro Laderchi.

La seconda parte della visita avrà carattere decisamente più bucolico. Grazie all’ospitalità delle rispettive proprietà, si andrà alla scoperta di due splendidi giardini incantati letteralmente risorti dal fango.

È richiesto un contributo destinato a fini culturali di 5 euro; 3 euro per i soci Pro loco Faenza. Prenotazione obbligatoria, tel. 0546.25231.