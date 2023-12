Pranzi di Natale e cenoni: già pieno: "Fioccano le prenotazioni. E quest’anno sono tanti i turisti"

Telefoni che squillano di continuo, prenotazioni on line senza sosta: a Natale e per l’ultimo dell’anno i ristoranti sono presi d’assalto da ravennati e turisti che si stanno organizzando numerosi e in largo anticipo rispetto al passato.

"Noi siamo già al completo – assicura Rita Mazzillo, storica titolare della Ca’ de Ven in via Corrado Ricci – sia per il 25 che per il 31 sera. E ci sono anche tantissimi turisti provenienti da Lombardia, Lazio, dal resto d’Italia. Per non parlare del fine settimana lungo dell’8 dicembre in arrivo, dove siamo strapieni". Niente cenoni o menù speciali, questa, secondo Mazzillo, la formula vincente. "Non sono più i tempi, – spiega – meglio dare la possibilità ai clienti di mangiare quello che vogliono, anche solo un piatto di cappelletti. Siamo contenti, di movimento ce n’è tanto, anche se la spesa pro capite è diminuita rispetto al passato. Non è vero che noi romagnoli ci lamentiamo sempre, piuttosto ci rimbocchiamo le maniche e facciamo quello che c’è da fare".

Mauro Mambelli, titolare della Gardela in via Ponte Marino (foto a sinistra) e presidente di Ascom Confcommercio, parla di un "incredibile e bellissimo ritorno alla normalità". Anche qui solo menù alla carta, con naturalmente una selezione di piatti della tradizione natalizia romagnola.

"I turisti – spiega – arrivano soprattutto dopo Santo Stefano. Prima ci sono soprattutto clienti locali e stanno chiamando in tantissimi per prenotare, anche per l’ultimo dell’anno. Sono tornate anche le cene aziendali, sparite durante la pandemia, e si vede proprio che c’è una gran voglia di stare insieme. Le prenotazioni arrivano con largo anticipo e forse anche questo è un’eredità del Covid, durante il quale bisognava prenotare per qualunque cosa. In ogni modo si respira una gran bella atmosfera, soprattutto tra i turisti che dimostrano di apprezzare particolarmente la città e la sua accoglienza". Sulla stessa lunghezza d’onda anche Letizia e Riccardo Campedelli, titolari della trattoria Al Cerchio, nella via omonima. "Il movimento c’è – osservano e ci sono tantissime prenotazioni da parte di turisti durante tutte le vacanze di Natale".

Anche Alan Ricci, titolare del ristorante Al Molinetto (foto a destra) in via Sinistra Canale Molinetto, conferma l’andamento positivo del periodo in vista delle vacanze natalizie.

"Abiamo già tante le prenotazioni per il pranzo di Natale – dice Ricci – e non solamente di nostri clienti ravennati, anche di persone che verranno in vacanza negli appartamenti al mare. Adesso ci si organizza molto prima. Per il 25 abbiamo tantissime richieste, nei confronti dell’ultimo dell’anno c’è solo un po’ più di timidezza, ma arrivano parecchie richieste di informazione. Molti hanno deciso di pranzare fuori a Natale forse perché le case sono piccole, non ci sono più quelle grandi della nonna che ci prendeva a pranzo anche in venti. E poi dopo essere stati due anni chiusi in casa, si vede proprio che c’è un gran desiderio di uscire e di stare insieme".

a.cor.