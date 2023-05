Pranzo a offerta libera alla Darsena Cena fino alle 21

Per stare vicino ai cittadini colpiti dall’alluvione, Darsela del Sale apre le porte a grandi e piccini che stanno affrontando questo momento di difficoltà legato all’alluvione. A partire da oggi, dalle 12 alle 14 e dalle 19 alle 21 sarà garantito un pasto caldo a offerta libera. Allo stesso modo, saranno benvenuti anche tutti i volontari, protezione civile, forze dell’ordine e coloro che si stanno mettendo a disposizione per aiutare la comunità in un momento così complesso ed emotivamente stancante. Il ricavato dell’offerta libera andrà a sostenere l’associazione D-ars En-Art legata a progetti di beneficenza.

Inoltre, Darsena del Sale ha organizzato un programma gratuito per i bambini. Da oggi, fino alla riapertura delle scuole, alle 17, in collaborazione con la libreria Bubusettete, sono in programma lavoratori per bambini. Alle 18 sarà proiettato un film per bambini. La partecipazione è gratuita.