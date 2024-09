Precisazione del Comune su chiusura della circolazione lungo il ponte Bailey a Faenza

Faenza (Ravenna), 30 settembre 2024. “Dopo l'esondazione del torrente Marzeno, si è reso necessario chiudere temporaneamente la circolazione sul manufatto così da evitare che il traffico, durante l'allagamento di via Cimatti, si concentrasse in quella zona. Successivamente, la chiusura è stata prorogata in concomitanza con l'avvio dei lavori di Hera per la realizzazione della nuova rete fognaria”.

A sottolinearlo, a seguito di richieste di chiarimenti da parte della cittadinanza in merito alla chiusura, a Faenza, del traffico veicolare lungo il ponte Bailey, è la locale amministrazione comunale, la quale precisa che questi interventi, comunicati prima del 19 settembre, riguardano, per la prima fase, la rotatoria di via Cimatti lato fiume, per poi spostarsi (seconda fase), entro la fine di ottobre, all'altezza del piazzale della Palestra Lucchesi.

La riapertura del ponte Bailey è quindi prevista durante la seconda fase del cantiere. L'obiettivo di queste misure è quello di minimizzare i disagi alla circolazione durante i lavori, garantendo al contempo la sicurezza di tutti gli utenti della strada.