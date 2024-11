Predoni di ghisa ad Alfonsine prosciolti perché irreperibili

Sono entrambi di origine romena, hanno 27 e 49 anni e il loro ultimo domicilio risulta essere a Fusignano: ma di fatto sono da tempo irreperibili nonostante le molte ricerche compiute dai carabinieri per rintracciarli. E così per il furto aggravato di tre caditoie in ghisa avvenuto il 20 marzo 2018 ad Alfonsine, lunedì scorso il giudice Piervittorio Farinella ha dovuto pronunciare per entrambi gli imputati il proscioglimento perché manca la certezza che i due, difesi dall’avvocato Giorgio Vantaggiato, siano a conoscenza del procedimento a loro carico.

Il giudice ha inoltre disposto che le ricerche degli imputati continuino fino al 20 marzo 2038, data nella quale cadrà in prescrizione il reato loro contestato: il furto in concorso pluriaggravato dall’avere commesso la razzia su un bene esposto alla pubblica fede e dall’avere sottratto le caditoie in questione a infrastrutture gestite da soggetti pubblici e destinate all’erogazione di servizi pubblici. Ovvero le aree ecologiche di piazzale Generale Primieri, piazza Resistenza e via Muri.

Alla prima udienza del 17 maggio 2021, la difesa aveva fatto presente che non c’era prova che i propri assistiti fossero a conoscenza del procedimento in corso. Processo di conseguenza rinviato al 9 maggio 2022 quando il giudice, alla luce della irreperibilità degli imputati, aveva sospeso in attesa di ulteriori ricerche soprattutto nel territorio di Fusignano.

Il 21 settembre 2023 sempre il tribunale di Ravenna, preso atto del fatto che le ricerche dei due erano state infruttuose ma soprattutto che mancava la querela, aveva dichiarato per entrambi il non doversi procedere. La procura generale di Bologna aveva però fatto ricorso in Cassazione proprio sulla formula usata. Ed eccoci di nuovo tornati in tribunale, ma davanti a nuovo giudice, con l’esito che ora conosciamo. Certo: fino al 2038 mancano la bellezza di quasi 14 anni e tuttavia appare improbabile che i due si facciano nel frattempo avanti per farsi processare.

In quanto alla tipologia di furto, sta prendendo sempre più piede. Ovvero, oltre al rame anche la ghisa (lega ferrosa costituita principalmente da ferro e carbonio) sta diventando particolarmente ambita tra i metalli da collocare sul mercato nero. E non solo caditoie: ma anche tombini, raccordi per tubi, elementi vari di fissaggio. Spesso si tratta di oggetti relativamente semplici da asportare e di dimensioni abbastanza contenute: cioè facili da trasportare. La ghisa al chilo costerebbe poche decine di centesimi (tra 15 e 35 centesimi). Ma i predoni di metallo probabilmente puntano al mercato dell’usato: ad esempio un tombino vale anche qualche decina di euro (20 - 40 euro). Moltiplicate per un certo numero di tombini asportabili in poche ore e otterrebbe un riscontro che rende decisamente appetibile questo tipo di colpo.

