Preghiere ma anche mostre e note Fusignano celebra la patrona

Conto alla rovescia per la festa dedicata alla patrona di Fusignano, la Beata Vergine Maria, celebrata l’8 settembre. L’appuntamento, che si sussegue da ben 450 anni, è iniziato alle 18 di venerdì al museo San Rocco, con il taglio del nastro della mostra pittorica ‘Ti verrà dietro la città’ di Vittorio D’Augusta. Altre inaugurazioni erano in programma ieri. Uno dei momenti più importanti della festa, poi, è l’inaugurazione, alle 11 di oggi al parco Primieri, della targa dedicata ad Augusto Daolio, cantante dei Nomadi, seguito da tanti altri eventi come la camminata della festa in ricordo di Nicoletta Missiroli domani alle 18, la festa dello sport, alla 13^ edizione, con partenza martedì 5 nel centro storico, l’inaugurazione della mostra al Granaio ‘Ciao Romagna, At Salùt’, mercoledì 6 alle 18 con successiva sfilata ‘Fusignano fa moda’, alle 21 in piazza Corelli. La serata che anticipa l’8 settembre, sarà dedicata al tributo a Tina Turner di Sonia Devis, giovedì 7 alle 21. Il clou della festa sarà, poi, venerdì con lo spettacolo di danza della compagnia ‘Shadre Dance Family’ dalle 19.30 al parco Primieri, seguito alle 21 in piazza dal concerto del gruppo Moka Club. Il programma degli eventi proseguirà anche sabato 9 e domenica 10. Sabato 9 sarà dedicato interamente al ballo in vari stili e luoghi, mentre domenica alle 21 in piazza Corelli si esibirà Maria Pia Timo in ‘Corpo’. Il programma liturgico prevede domani alle 19.30 l’ adorazione e le confessioni e alle 20.30 la meditazione biblica in chiesa con don Luca Ravaglia, ex viceparroco a Fusignano, giovedì 7 settembre alle 20 la benedizione delle auto e venerdì 8 settembre la messa alle 11 e alle 20 con processione per le vie del centro. Il centro storico ospiterà nelle giornate della festa la mostra mercato con articoli di selezione e vintage, prodotti tipici, fieristici, dolciumi, enogastronomia. Per i ragazzi ci saranno esposizioni dedicate, laboratori e iniziative.

Monia Savioli