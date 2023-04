Prelibatezze d’Italia e di Romagna tutte da gustare

Dopo il taglio del nastro di giovedì e la giornata di ieri, gli stand di Bell’Italia, in piazza del Popolo, con i prodotti gastronomici delle venti regioni italiane, sono aperti anche oggi e domani dalle 9 alle 20, mentre quelli di Bella Romagna, in piazza Kennedy, con le proposte gastronomiche territoriali dedicate alle paste ripiene e alla zuppa Inglese, dalle 12 alle 22. Nelle giornate della manifestazione, organizzata da Confesercenti Ravenna-Cesena, con il patrocinio del Comune di Ravenna e il contributo di Romagna Acque, sono in programma anche eventi e show cooking alle 18.

In piazza Kennedy è presente anche uno spazio coperto per le consumazioni.