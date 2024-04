"Premesse rosee per il 25 aprile. Ma i cantieri..."

Superata la Pasqua, che nonostante il maltempo e il suo anticipo in calendario ha fatto registrare numeri buoni, la città si prepara per il lungo ponte del 25 aprile - 1° maggio. Un primo esodo primaverile che si annuncia già positivo per la località: le premesse ci sono e ora occorre attendere l’aiuto di un clima mite e gradevole che faccia venire voglia di trascorrere qualche giorno al mare. Grandi attese per le attività economiche e apertura per molte altre che avevano scelto di aspettare a iniziare la stagione 2024, dato che la Pasqua è arrivata molto presto. Anche la spiaggia sarà pronta con la duna spianata, i lavori sono già cominciati, mentre le prenotazioni negli hotel si sono mosse già da qualche tempo. Il fattore meteo, come sempre, sarà decisivo per le prenotazioni dell’ultimo minuti ma l’auspicio è quello di un sold out. Lo spiega il presidente Federalberghi Ascom Cervia, Gianni Casadei: "Quello del 25 aprile sarà un banco di prova importante, dopo il periodo pasquale buono ma senza effetto ’wow’: il lungo ponte fino al 1° maggio potrebbe regalare importanti soddisfazioni agli operatori turistici cervesi. Oltretutto in quel periodo è programmato il Festival Internazionale degli Aquiloni che, da sempre, attira turisti e visitatori anche da molto lontano".

Diversi infatti gli eventi sparsi per le località che richiameranno turisti e visitatori per vivere non solo la spiaggia ma anche i centri. E poi mostre sul territorio, eventi nei locali, escursioni, visite guidate e parchi tematici aperti saranno alcune delle tante attività che stanno ripartendo in vista dell’estate 2024.

"Si tratta del vero inizio della stagione estiva – prosegue il presidente Casadei – in cui la città con tutti gli imprenditori del turismo saprà offrire il meglio di sé. Piccola nota a parte: i lavori in corso. Spiace verificare che ogni anno con l’amministrazione si concordino le stesse identiche cose ma puntualmente iniziamo la stagione turistica con cantieri che sono partiti solo da qualche giorno o settimana. E quando i lavori si sovrappongono alle iniziativi sportive i disagi sono assicurati. La mentalità turistica è dichiarata solo a parole ma poco seguita dai fatti. In ogni caso mi auguro che sia una stagione strepitosa per tutti".

Anche sui lavori pubblici attualmente in corso i malumori si sono già presentati, soprattutto in relazione alla realizzazione della rotonda di via G.D. Vittorio, il cui cantiere prevede l’interruzione dell’accesso a Milano Marittima, e agli interventi di realizzazione del lungomare di Pinarella e Tagliata, che sta creando malumori tra operatori e residenti.

Ilaria Bedeschi