Premi ai giovani meritevoli dal Rotary club

Nei giorni scorsi si è svolta la cerimonia annuale del Rotary Club Faenza che premia i giovani meritevoli della comunità, un’occasione per riconoscere non solo il valore accademico, ma anche il comportamento civile dei giovani talenti della città. La cerimonia, tenutasi nella sala Bcc in via Laghi 81, è iniziata con i saluti del presidente Giuseppe Gaiba, l’intervento della consigliera provinciale con delega all’istruzione Maria Luisa Martinez e del sindaco di Faenza Massimo Isola. Tanti sono i premi conferiti, a iniziare dal premio Bassi a Beatrice Bulzacca, laureata in Ingegneria, il premio Bertoni a Sara Castagnola, ex studentessa dell’indirizzo classico del liceo Torricelli-Ballardini, il premio Montefiori a Sofia Fabbri dell’Ip Persolino e il premio Giovanni Pezzi a Simone Bellini dell’Ip Persolino. Grande novità di quest’anno il premio ’Dal cuore’, in memoria di Maria Grazia Bandini, insegnante di scuola elementare che ha sempre sostenuto la crescita di tutti gli alunni, mantenendo come fulcro la ricchezza che ciascun bambino custodisce nel proprio cuore.

Il premio è stato conferito al termine del ciclo di istruzione primaria nella scuola Martiri di Cefalonia a Lorenzo Piani, "un bambino dallo sguardo sempre brillante, sempre morbido – ha detto la dirigente dell’I.C. Martiri di Cefalonia Raffaela Andolfi – un sorriso sempre pronto per aiutare amici e insegnanti; sembra rappresenti l’anima del nostro Istituto, che fa dell’anima umana il perno sia nel rapporto con gli amici che con gli insegnanti. È l’esempio di come intendiamo noi la scuola". In conclusione, è stato conferito il premio Cantù a Pietro Dapporto dell’Itip Bucci, il premio Perini a El Ghandouri Salah Eddin dell’Itip Bucci e il premio Alternanza scuola savoro It Oriani a Nicolò Albonetti e Grama Alis Elena.

Caterina Penazzi