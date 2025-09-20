Premi ai russiani meritevoli. Conti, l’impegno per i più deboli e Belosi, fisico e ricercatore

Rosa Anna Conti e Franco Belosi saranno insigniti dei premi ‘Un amico per Russi’ e ‘Artoran a Ross’ domani mattina alle 10 durante una cerimonia nel teatro Comunale. I due riconoscimenti sono attribuiti a una concittadina o un concittadino e a un russiano di origine ma ormai lontano, che con la loro attività onorano Russi.

Rosa Anna Conti, conosciutissima in città, ha lottato fin dagli anni Sessanta per e in difesa dei diritti delle donne. È stata assessore dal 1985 al 1990 e sempre molto impegnata nel sindacato, nella Cgil in particolare a fianco delle donne, di pensionate e pensionati. Nonostante si sia mossa in ambienti prevalentemente maschili è riuscita a far sentire la sua voce, portando avanti le sue battaglie con determinazione e lasciando un segno nella comunità. Sempre in prima linea nell’organizzazione e nella promozione di manifestazioni o eventi in difesa dei diritti dei più deboli, fino a pochi anni fa è stata presidente dell’attivissimo centro sociale Porta Nova.

Franco Belosi, fisico residente a Forlì, in pensione da un anno, viene premiato perché con le sue ricerche ha contribuito allo sviluppo della fisica con importanti e significativi studi scientifici. Dopo la laurea si è occupato di sicurezza in ambito nucleare, ha poi insegnato nelle scuole superiori di Forlì e in corsi di formazione nell’ambito della sicurezza sul lavoro. Dipendente dal 2001 del Cnr (Centro nazionale delle Ricerche) si è occupato della qualità dell’aria nel Salento e delle emissioni dei termovalorizzatori in Emilia-Romagna. Nel novembre del 2011 ha partecipato alla XXVII spedizione italiana in Antartide. Recentemente ha svolto attività di ricerca in diversi progetti europei nell’ambito delle problematiche sulla salute nell’impiego delle nanoparticelle in ambienti industriali e in particolare per la produzione di materiali antibatterici e antivirali, occupandosi anche della trasmissibilità per via aerea del Covid-19.

I premi ‘Un amico per Russi’ e ‘Artoran a Ross’ sono organizzati dalla Pro loco, che individua i papabili, in collaborazione con l’amministrazione comunale.