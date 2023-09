Premi Artoran a Ross e Un'amica per Russi, Maria Rita Bentini e Donata Utili Onorate

Maria Rita Bentini, storica dell’arte, e Donata Utili, saranno insignite dei premi Artoran a Ross e Un’amica per Russi dedicati a chi, vivendo lontano e in città, con la sua attività dà lustro a Russi. La cerimonia si svolge domani mattina alle 10 al teatro comunale, alla presenza della sindaca Valentina Palli. La Pro Loco premia Bentini perché "con i suoi studi di storia dell’arte e con il suo impegno accademico, ha contribuito allo sviluppo della ricerca fra storia e contemporaneità, affiancando ricerche storico-artistiche alla critica d’arte". Maria Rita Bentini è docente e coordinatrice delle relazioni internazionali all’accademia di Belle Arti di Bologna. Ha collaborato a lungo con gli istituti artistici e la soprintendenza di Ravenna, partecipando anche a progetti di ricerca, scritto saggi e monografie. Bentini ha messo in luce i protagonisti dell’arte contemporanea legati a Russi, come Vittorio Mascalchi, Mattia Moreni, Silvio Gordini e Cino Cantimori, artisti per cui ha allestito importanti mostre e cataloghi.

Donata Utili è Un’amica per Russi per "il costante impegno profuso nel mondo della scuola, dell’educazione e dell’associazionismo. Una persona che ha saputo interpretare al meglio i bisogni sociali e culturali del territorio". Maestra elementare, specializzata nell’insegnamento a scolari disabili, ha iniziato subito dopo gli studi a insegnare. Nel 1972 è stata una delle prime maestre a provare il tempo pieno. Dopo la laurea in pedagogia è stata direttrice e e poi dirigente scolastico in diversi istituti e scuole ravennati e dal 2005 al 2009, anno del suo pensionamento, dell’istituto comprensivo di Russi. Impegnata nel volontariato ha insegnato a lungo italiano agli stranieri e dal 2011 è al Centro di ascolto della Caritas locale. Domani mattina l’appuntamento è in teatro, stamani invece alle 10 è nel giardino della rocca Terzo Melandri dove si firma il patto di gemellaggio con il comune Montescudo – Monte Colombo. Un legame frutto della presenza del russiano Luigi Carlo Farini, poi presidente del consiglio del giovane regno d’Italia, in quel paese come medico condotto nel 1834 e 1835. A Montescudo nacque anche il figlio Domenico, successivamente anche lui parlamentare del Regno. Oggi, domani e lunedì la Fira di Sett Dulur si allarga in via Garibaldi, tratto urbano della provinciale Brisighellese-Ravennate, che sarà chiuso al traffico dall’altezza del Karikacaffè fino all’incrocio con via Trieste. Una via che per tre giorni, dalle 17.30, si trasforma in una pista da ballo. Oggi musica degli anni ‘50’60’70, domenica serata American Country e lunedì disco music degli anni ‘70’80’90. Stasera in piazza Farini va in scena il 21° Raduno delle Fruste con la regia del maestro Giuseppe Ricevuto, domani è il turno dell’orchestra Mirko Casadei. Infine oggi alle 20.30 si parla del connubio fra vini della Bassa Romagna e Parmigiano Reggiano. A questo proposito ricordiamo che pochi giorni fa è stato premiato come miglior Burson in commercio nel 2023: il vino della tenuta Uccellina e del giovane enologo Hermes Rusticali.

Claudia Liverani