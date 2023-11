Premi di laurea dedicati a Paty, dialogo tra Marc Lazar e Minniti

Il dialogo fra lo storico Marc Lazar e l’ex ministro dell’Interno Marco Minniti (foto) sul tema “Al di qua e al di là del Mediterraneo”, coordinato da Alberto Pagani, è il clou del premio di Laurea in memoria di Samuel Paty, organizzato dal Corso di Laurea Triennale di “Storia, Società e Culture del Mediterraneo” dell’Università di Bologna-sede di Ravenna, Dipartimento di Beni Culturali, coordinato dal professor Michele Marchi, in programma oggi alle 17.30 al Ridotto del teatro Alighieri.

In omaggio a Paty, docente francese assassinato nel 2020 da un fondamentalista ceceno, è stato infatti indetto un premio per gli studenti del Corso di Laurea, che verrà consegnato dal Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Ernesto Giuseppe Alfieri. L’importanza dell’evento, anche in termini geopolitici, è confermata dalla presenza del Console generale di Francia a Milano, François Bonet; da remoto si collegherà anche il professor Cristophe Capuano, professore all’Université Grénoble Alpes e amico di Paty. Il tema “Perché un premio di laurea “Samuel Paty”?” sarà affrontato da Michele Marchi, Università di Bologna; Cristophe Capuano, professore all’Université Grénoble Alpes e amico di Paty; e dal Console generale di Francia a Milano, François Bonet. L’evento inizierà con i saluti di Mario Angelo Neve, Presidente del Campus di Ravenna; Luigi Canetti, Università di Bologna; Fabio Sbaraglia, Assessore alla Cultura e Castrese De Rosa, Prefetto di Ravenna.