Premiare i ristoratori onesti e in regola

Quando ebbi tra le mani “Carne trita” - sottotitolo “l’educazione di un cuoco” – esordio letterario di Leonardo Lucarelli, non mi meravigliai di quel che lessi. In questi anni di trasmissioni televisive dedicate alla cucina, di chef stellati, di Masterchef, l’importanza della ristorazione è divenuta ossessiva. Leonardo scriveva di questo mondo “sospeso tra libertà anarchica e disciplina militare, tra lecito e illecito”, e mostrava con la sua esperienza quel che accadeva dietro alla porta della cucina. Non mi meravigliai di quel che lessi perché sono padre, e tutto – ma proprio tutto – già l’avevo vissuto di riflesso.

E così, quando qualche settimana fa si è scoperto un ristorante-pizzeria che teneva i lavoratori in nero, egualmente non mi sono meravigliato. Semmai ascrivo al progressivo smantellamento degli ispettorati del lavoro il fatto che se ne scopra solo uno. Ripeto, sono padre, e ho visto di ogni: contratti a chiamata dove le chiamate erano tutti i santi giorni con lo stesso orario, contratti part-time dove l’orario viaggiava sulle dieci ore, retribuzioni metà in bianco e metà in nero, straordinari mai pagati, contratti totalmente in nero, contratti gratis e via andare in tutte le varianti possibili. E parlo di ristoranti stellati, dorati e petalosi.

Ovviamente esistono anche i ristoratori corretti che rispettano i diritti dei propri dipendenti, ma non saprei quantificarne la percentuale assoluta. Ecco, sono cresciuto in un terra che delle lotte per i diritti dei lavoratori ha fatto bandiera e, sinceramente, sapere per esperienza personale in che cosa consiste il lato oscuro delle cucine anche qui, oggi, mi riempie di indignazione. Il rapporto di lavoro esprime il concetto di “i tuoi diritti sono i miei doveri” per entrambi gli attori del rapporto medesimo, datore e dipendente, e non vedo altre possibilità. Mi piacerebbe però che al ristoratore onesto, di un’onestà che gli

costa qualcosa in più rispetto ai disonesti, fosse consentito apporre, ben visibile nel locale oppure nella premessa del menù, una bella dichiarazione del tipo: “caro cliente, forse troverai i miei prezzi lievemente più alti della concorrenza. Questo è dovuto al fatto che qui ogni dipendente è perfettamente in regola con un contratto che ne rispetta la mansione e una retribuzione che ne rispetta gli orari”. Bene, quel ristorante mi avrebbe come cliente fisso, certo e affezionato.

Paolo Casadio