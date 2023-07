Premiati i 211 ’bravissimi’ delle nostre scuole

Sono 211 gli studenti delle scuole superiori del distretto di Ravenne e Cervia diplomati con il massimo dei voti che ieri mattina sono stati premiati nel corso di una cerimonia l’Istituto comprensivo “Ricci-Muratori” La cerimonia è stata promossa dall’Ufficio scolastico provinciale con Bcc e diverse associazioni di categoria. Il numero elevato di studenti ha ’costretto’ gli organizzatori a consegnare i riconoscimenti in un due momenti diversi nel corso della mattinata. Giuseppe Benini, amministratore della Bcc, non ha nascosto l’emozione, visto che "per 35 anni io ho fatto l’insegnante qui a Ravenna. So la fatica che voi e le vostre famiglie avete fatto per arrivare a questo risultato. Siete voi giovani il valore più importante del territorio". L’istituto di credito ha consegnato a ogni diplomato col massimo dei voti una simbolica borsa di studio di 100 euro, che diventano 200 se si è soci della Bcc. "Siete stati e sarete grandissimi. A voi lasceremo il testimone delle nostre imprese", è il messaggio del presidente di Ascom - Confcommercio della provincia di Ravenna, Mauro Mambelli. L’assessore comunale al lavoro, Federica Moschini, ha ricordato le non poche difficoltà che gli studenti hanno dovuto affronterà in questi anni. "Venite da un periodo difficile. Prima la pandemia, poi la guerra e infine, in maggio, l’alluvione. Chi non ne è stato colpito ha aiutato gli altri. Certamente voi tutti avete raggiunto risultati importanti". Il dirigente scolastico provinciale, Paolo Bernardi, ha giustamente sottolineato "il numero dei premiati. Un numero importante, che testimonia le eccellenze del territorio. L’iniziativa di oggi spero possa essere di stimolo a voi e alle vostre famiglie per restare ’eccellenti’". (fotoservizio Corelli)