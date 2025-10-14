Premiati i ’bravissimi’ dell’Istituto alberghiero

Il sindaco di Cervia Mattia Missiroli e l’assessora comunale con delega alla Scuola Federica Bosi hanno incontrato gli studenti dell’Istituto Alberghiero di Cervia, che nell’anno scolastico 2024-2025 si sono diplomati col massimo dei voti.

Alla cerimonia era presente anche la professoressa Scilla Reali, dirigente scolastica dell’Istituto di Istruzione Superiore ‘Tonino Guerra’ di Cervia.

Gli studenti che hanno conseguito la maturità di ‘Tecnico del settore servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera’ con 100/100 e alcuni con lode, complessivamente sono tredici e non sono solo cervesi, ma provenienti anche da altre località fuori comune che qui a Cervia hanno studiato.

I premiati sono: Francesco Balzani, Antonio Brando, Nicole Brighi, Patrick Canuti, Giovanni Costa, Erica Dominici, Giorgio Fiorilli, Samuel Gualtieri, Asia Morelli, Alessio Musso, Alessandro Palmieri, Eros Vanucci, Marco Venturi.

Il sindaco della città, Mattia Missiroli, e l’assessora con delega alla scuola, Federica Bosi, si legge in una nota dell’amministrazione comunale cervese, "si sono complimentati per l’impegno e la dedizione allo studio, augurando a loro un futuro di soddisfazioni personali e professionali".