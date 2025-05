Premiati i ’Migliori baristi’: "Abbiamo sentito affetto dai clienti"

"La cosa più bella è che il concorso ci ha permesso di toccare con mano l’affetto dei clienti". Una frase che hanno pronunciato ieri mattina tutti e tre i ’Migliori baristi’ della provincia, in occasione delle premiazioni tenutesi nella sede di Confcommercio Ravenna. Sul primo gradino del podio della terza edizione del concorso, indetto dal Resto del Carlino grazie al supporto degli sponsor Confcommercio Ascom e torrefazione Granonero, c’è Franco Gallamini del bar Rita (in via Ravegnana 357), che aveva vinto anche le prime due edizioni: quest’anno ha stupito tutti portando i tagliandi a mezz’ora dal termine fissato, dopo essere stato assente dalla classifica fino a quel momento. Ieri ha lanciato la proposta di alzare la posta alla Romagna, sfidando anche i bar di Forlì-Cesena e Rimini.

Magdalena Lipiec del Caffè Mazzini (via Mazzini 17), seconda classificata, ha raccontato che alcuni clienti le hanno portato anche delle lettere, insieme ai tagliandi: "Alla fine è questo che rimane. Infatti le ho conservate, sono un ricordo". La terza classificata, Monica Babini del Buddha bar di Fusignano (via Garibaldi 9), ha sentito l’affetto di tutto il paese: "Qualcuno è venuto anche da Lugo per portare i tagliandi. E i clienti anziani li hanno fatti recapitare dai figli".

Alla premiazione erano presenti Stefano Benedetti, ideatore e anima della torrefazione Granonero, e Mauro Mambelli, presidente Confcommercio provincia di Ravenna, che ha sottolineato l’importanza della figura del barista, "il primo che incontriamo quando iniziamo la giornata. La grande partecipazione al concorso testimonia l’affetto dei clienti e la centralità di questi esercizi". Ha inoltre ribadito l’impegno di Fipe, l’associazione di Confcommercio che rappresenta bar e ristoranti, nel portare avanti le istanze del settore: tra queste il tema delle commissioni bancarie legate ai pagamenti elettronici.

All’edizione di quest’anno del concorso per il ’Miglior barista’ hanno partecipato 32 locali per un totale di 13.814 voti, il 37% in più rispetto ai 10.066 dell’anno scorso.