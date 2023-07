Premiati i migliori baristi Gallamini davanti a tutti Testa a testa per il podio fino all’ultimo tagliando

Sorridenti e per niente impacciati davanti a microfoni e macchina fotografica. I tre baristi più votati dai lettori del Resto del Carlino sono stati premiati ieri mattina nella sede di Confcommercio, partner assieme Granonero, del concorso lanciato dal nostro giornale in tutta la provincia.

Sono stati ben 28.292 i tagliandi arrivati in redazione un po’ da tutto il territorio. Il primo posto è andato a Franco Gallamini, del bar Rita di Ravenna, in via Ravegnana, capace di calamitare l’attenzione dei clienti e raccogliere la cifra record di 5142 tagliandi. In seconda posizione Davide Bellini, del Bellini caffè di piazza del Popolo a Faenza (3435 voti), a lungo in lotta anche per il primato. Il terzo posto è andato a Danilo Conficoni, della Boutique del caffè di via Bassano del Grappa a Ravenna (3033). "Sono contento, è una grande soddisfazione ricevere così tanta attenzione", ha dichiarato un emozionatissimo Gallamini, presentatosi con tanto di t-shirt griffata bar Rita e l’inconfondibile gufetto.

"È stata una bellissima iniziativa quella organizzata dal Carlino Ravenna –, ha dichiarato Mauro Mambelli, presidente di Confcommercio Ravenna con a fianco Francesco Carugati, presidente di Ascom Faenza – Complimenti ai primi tre classificati ma vorrei ringraziare tutti coloro che hanno partecipato al concorso e si sono messi in gioco per oltre due mesi. Le tante schede di preferenza che sono arrivate alla redazione del Carlino testimoniano il gradimento del pubblico verso questo tipo di azioni che hanno anche lo scopo di promuovere un comparto, quello dei pubblici esercizi, importante della nostra economia. Come Confcommercio provincia di Ravenna siamo stati contenti di affiancare il Carlino in questa avventura e sono sicuro che verrà riproposta anche il prossimo anno".

"Anch’io sono partito da dietro a un bancone, ero un barista come voi", ha detto Stefano Benedetti di Granonero, che ha offerto al primo classificato una cena per due persone al Tribeca e 5 kg di caffè Granonero e al secondo e al terzo un apericena per due persone nello stesso locale e quattro confezioni di caffè speciale Home selection Granonero. Tutti contenti e sipario su un’iniziativa di grande successo, che sarà comunque ripetuta l’anno prossimo.