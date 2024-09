Premiati il pittore Giorgio Cavina e la ballerina Chiara Dal Borgo

In una Sala Kiss gremita, si è tenuta la premiazione del 52esimo Leon d’Oro, premio che il circolo ‘I Fiori’ di Faenza assegna ogni anno ad un faentino che si è distinto in settori sociali, culturali e sportivi. Questa edizione è stata vinta da Chiara Dal Borgo, ballerina professionista che da oltre dieci anni si esibisce sui palchi più prestigiosi d’Europa, tenendo alto il nome di Faenza. Nel 2022, l’artista ha vinto il premio ‘Faentino Lontano’. Durante la serata ci sono state anche le premiazioni per il 27esimo Concorso di pittura ’Giovanni Romagnoli’, famoso pittore faentino, gara che ha visto la partecipazione di ben 69 concorrenti, con tutte le opere che sono state esposte nella sala. Il vincitore è stato Giorgio Cavina con il dipinto ‘Colori d’Autunno’, mentre il premio del pubblico se lo è aggiudicato Silvia Lugli.

Al secondo posto del Concorso di Pittura si è classificata Marisa Faccani con ‘Neve a febbraio’, mentre il terzo è stato vinto da Samuel Moretti con ‘Nella sacca di Goro’. Valeria Tambini con ‘Quadrittico’ si è aggiudicata il Premio della Critica, Claudio Dumini con ‘Autunno in pineta’ il 5° Premio Circolo I Fiori e Sofia Gioia Galeotti il Premio Under 30 intitolato a Guido Mariani. Assegnato anche il 45esimo Premio Ceramica e Sport che premia una studentessa del Liceo Artistico ’Torricelli – Ballardini’: a vincerlo è stata Albina Rama con la scultura ‘Il sogno di Primavera’.