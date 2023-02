Ravenna si conferma polo italiano d’eccellenza teatrale anche nei risultati del primo bando Effea (European Festivals Funds for Emerging Artists), iniziativa dell’European Festival Association per sostenere l’attività di 43 artisti coinvolgendo e sostenendo economicamente 142 festival e operando in 34 differenti Paesi.

I ravennati Polis Teatro Festival (direzione artistica di ErosAntEros) e il Festival Internazionale dei Burattini e delle Figure Arrivano dal Mare! (direzione artistica del Teatro del Drago) si aggiudicano infatti l’Effea grant 2023 per l’ospitalità di artisti stranieri in Italia così come per la circuitazione di spettacoli italiani all’estero.

Polis Teatro Festival vince con il progetto ‘Gaia’- a climate performance that evolves in relation with the places it meets, che, in rete con i festival Fiat permetterà alla compagnia ErosAntEros di portare la sua nuova produzione ‘Gaia’ (che debutterà a giugno in coproduzione con Ravenna Festival) all’attenzione europea e a Polis Teatro Festival di accrescere la sua rete di partner internazionali.

Invece il Festival Internazionale dei Burattini e delle Figure Arrivano dal Mare!, per la direzione artistica di Roberta Colombo, Andrea Monticelli e Mauro Monticelli, è stato premiato per il progetto ‘Sixth sense theatre’.