Premiati studenti meritevoli in memoria di ’Lele’

Il 5 novembre di tre anni fa venne prematuramente a mancare il dottor Gabriele Babini, ex studente del Liceo di Lugo (corso Tecnologico) e brillante ricercatore. Nato a Lugo il 20 novembre 1987, si era diplomato con il massimo dei voti e la volontà di dedicarsi alla Fisica. Dopo aver conseguito, sempre con il massimo dei voti, la laurea triennale in Fisica Nucleare all’Università di Trieste, aveva proseguito gli studi presso l’Università di Pavia. Acquisita la laurea specialistica, aveva intrapreso l’attività di ricercatore scientifico e conseguito il titolo di dottore di ricerca, producendo diversi articoli scientifici pubblicati nelle più importanti riviste di settore. Le sue doti lo avevano portato al Policlinico Gemelli di Roma, Istituto di cura a carattere scientifico, nel ruolo di responsabile bio-informatico. Per onorarne la memoria, l’Aula Magna del Liceo di Lugo ha ospitato la seconda edizione della premiazione degli studenti liceali più meritevoli nelle discipline scientifiche, in collaborazione con l’Associazione ‘Insieme per Lele’ e l’istituto bancario Bcc. L’associazione culturale ‘Insieme per Lele’, fondata da suoi compagni di scuola del Liceo, diplomatisi nel 2006, da amici e da parenti, e la Bcc hanno generosamente messo a disposizione risorse per premiare studenti meritevoli dello stesso istituto, individuati negli studenti vincitori delle selezioni di istituto delle olimpiadi scientifiche nell’edizione 2022-23. Ad essere premiati con una borsa di studio sono stati: Matteo Venturi (vincitore delle Olimpiadi della Biologia) nonché il secondo classificato Federico Marangoni, Andrea Foschini (vincitore delle Olimpiadi della Fisica), Karen Cavina (vincitore delle Olimpiadi dell’Informatica), Matteo Pompignoli (vincitore delle Olimpiadi della Matematica), Luca Bassetti (vincitore delle Olimpiadi delle Scienze della Terra), e di nuovo Matteo Venturi, vincitore pure della Olimpiadi della Chimica).

Nell’esprimere piena soddisfazione per lo svolgimento dell’evento, Il dirigente Scolastico Giancarlo Frassineti e il presidente dell’Associazione ‘Insieme per Lele, Riccardo Pagani, hanno convenuto sull’impegno di proseguire con la premiazione degli studenti meritevoli anche nei prossimi anni scolastici.

lu.sca.