Premiato il pianista Segurini. Il riconoscimento a Giussano

Il giovane pianista lughese Federico Segurini, allievo della scuola Malerbi di Lugo, il 15 marzo scorso ha vinto il primo premio nella categoria H ’Pianoforte fino a 17 anni’ del Concorso strumentistico nazionale ’Città di Giussano’, giunto quest’anno alla 29esima edizione.

Segurini studia all’istituto musicale ’Malerbi’ con il professor Mauro Minguzzi e all’Accademia Pianistica di Imola con il maestro Ingrid Fliter, ed è riuscito a convincere la giuria interpretando l’’Allegro de Concierto Opera 46 di Granados’ e ’Momenti musicali Opera 16 n° 6’ di Rachmaninov. Il giovane pianista, che il 2 ottobre scorso si è esibito anche nel concerto inaugurale del festival ’Rossini Open’ alla chiesa del Suffragio di Lugo, insieme al compagno di studi David Anthony Borisov, è stato particolarmente elogiato dalla commissione dell’ormai storico premio di Giussano, ricevendo poi anche i complimenti del corpo docenti della scuola Malerbi dell’amministrazione lughese.

"Questo premio certifica il talento e corona l’abnegazione del giovane Federico, ripagandone l’impegno, ma rende merito anche a chi lo ha preparato, cioè il suo maestro della scuola Malerbi – commenta l’assessore alla Cultura Gianmarco Rossato –. Il fatto che a Lugo ci siano realtà formative che permettono ai ragazzi di sviluppare i propri talenti e vederseli riconoscere è per noi una ragione di orgoglio ma anche un impegno, perché queste realtà continuino ad operare nel migliore dei modi per il bene dei nostri ragazzi. Vale per enti culturali come la scuola Malerbi, ma anche per l’ambito sportivo e tutto quanto attiene alle passioni e allo sviluppo delle potenzialità dei nostri giovani cittadini".