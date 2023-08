Premiato il Polis festival E ‘Gaia’ andrà in tournée

Polis Teatro Festival, diretto da Agata Tomsic e Davide Sacco ErosAntEros dal 2018 a Ravenna, anche quest’anno viene premiato dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo dl Ministero della Cultura per la qualità artistica più alta tra tutti i Festival di teatro italiani e il punteggio totale più alto tra le prime istanze triennali della stessa categoria. "Un traguardo – si legge in una nota di Polis – che va a incrementare il successo di un festival che in soli sei anni è cresciuto fino a diventare un festival internazionale di teatro contemporaneo, coinvolgendo artisti, operatori e studiosi di massimo rilievo, promuovendo progetti e spettacoli innovativi tra spettatori di età, provenienze sociali e culturali diverse. Sui palchi sono stati alternati ospiti di varie generazioni e provenienze, accomunati da una ricerca teatrale che non smette mai di mettersi alla prova, di porre domande ai temi urgenti del presente, di aprire nuove prospettive interpretative e di mettersi in relazione con altri soggetti culturali e sociali del territorio".

"La bella notizia – continua la nota di Polis – si somma al recente riconoscimento ottenuto da ErosAntEros con il rinnovo delle convenzioni quinquennali dell’assessorato alla cultura del Comune di Ravenna, che ha aumentato fortemente il suo sostegno a favore del festival, in un anno che ha visto Polis premiato da un incremento degli spettatori di oltre il 40% (pari al 350% se paragonato alla prima edizione del 2018) e dall’attenzione sempre maggiore da parte della stampa e dagli operatori internazionali, per un totale di 200 pernottamenti nella città di Ravenna legati alle sole ospitalità del festival".

In autunno ’Gaia’ (nella foto), la nuova produzione di ErosAntEros incentrata sul tema fondamentale dell’emergenza climatica, coprodotta da Ravenna Festival, che ha debuttato a giugno al teatro Alighieri, andrà in scena in Montenegro al Festival of International Alternative Theatre di Podgorica e in Macedonia al Mot, ‘International Theater Festival’ di Skopje.