Premiato Valentino Cristofori

Massa Lombarda vanta

un campione italiano.

Nella mattina di sabato 1 febbraio il sindaco di Massa Lombarda Stefano Sangiorgi ha premiato con una pergamena celebrativa Valentino Cristofori,

campione italiano

a squadre di biliardo

boccette con il Taverna Verde di Forlì.

Valentino Cristofori risiede a Massa Lombarda, dove si allena e gioca come giocatore fuori quota al mercoledì nel campionato di A2. Nel weekend è invece impegnato nelle competizioni in giro per l’Italia con la forte formazione forlivese ’Taverna Verde Forlì’.

L’ultimo campionato italiano

si è tenuto a Perugia

e ha visto la squadra forlivese composta da Valentino Cristofori, Luca Molduzzi, Daniele Ricci e Romano Santini trionfare per 206-163 contro l’Azzolino Fermo, conquistando così l’ennesimo tricolore.