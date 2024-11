Premio a Cervia per la valorizzazione del bosco del Duca d’Altemps

Cervia ha ricevuto il Premio Riqualificazione Ambientale per gli investimenti Pnrr per la valorizzazione del bosco del Duca d’Altemps. La premiazione è avvenuta il 10 novembre a Bologna nel corso del concorso nazionale dei Comuni Fioriti 2024, organizzata dall’Associazione Asproflor, che premia le istituzioni e le realtà che si distinguono per la tutela del verde pubblico e nella valorizzazione e salvaguardia dell’ambiente. È stato riconfermato a Cervia il Marchio di Qualità dell’Ambiente di Vita – Comune Fiorito 2024, assegnato già negli scorsi anni, per l’impegno dimostrato nella valorizzazione e nella protezione dell’ambiente. Per la sezione della manifestazione dedicata al ricordo di Riccardo Todoli, anima verde di Cervia e storico organizzatore di Cervia Città Giardino, scomparso nel 2018, la Targa “Riccardo Todoli” è stata assegnata a Carmine Catalano e Flavio Porro, due tecnici del Comune di Alba.