Premio al medico e poeta Ugo Piazza

L’11esima edizione del Faentino Lontano (29 giugno 1970) vide premiato Ugo Piazza, affermato medico chirurgo da anni residente a Roma, brillante poeta, commediografo e cultore di musica. In particolare era annoverato all’epoca fra i più apprezzati poeti in dialetto romagnolo, tanto che in occasione del ritiro del riconoscimento dalle mani del sindaco Elio Assirelli, modulò il proprio intervento con i versi in vernacolo scritti per l’occasione. Il riconoscimento del Faentino sotto alla Torre andò alla sezione lotta del C. A. Faenza e un particolare saluto andò al campione Ercole Gallegati.

A cura di Carlo Raggi