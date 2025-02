Premio al miglior barista. Da oggi riparte il concorso

Inizia oggi la terza edizione del concorso per il miglior barista del Resto del Carlino di Ravenna: un modo per celebrare chi ci sveglia ogni mattina con un caffè. In basso in questa pagina trovate il primo tagliandino: verranno pubblicati ogni giorno per tre mesi, fino a domenica 11 maggio. E tutti i bar della provincia sono in lizza.

Per partecipare occorre compilare il coupon, ritagliarlo e spedirlo - o portarlo a mano nella buchetta - alla nostra redazione, in via Salara 40 a Ravenna (cap 48121). Non sono valide le fotocopie. È possibile recapitare i tagliandini entro le 12 di lunedì 12 maggio: a quell’ora si chiuderanno i conteggi, e vincerà il barista che avrà ottenuto più coupon. I premi andranno ai primi tre classificati. L’iniziativa è possibile anche e soprattutto grazie al supporto di due sponsor: Confcommercio Ravenna, che sosterrà le spese per le targhe dei tre vincitori, e Granonero, che offrirà cene e caffè. Il Resto del Carlino mette invece in palio tre smartwatch.

Le prime due edizioni del concorso hanno visto trionfare entrambe le volte Franco Gallamini, dietro al bancone del bar Rita, in via Ravegnana a Ravenna. Ma ora si riparte e tutti i bar sono in gioco: dalle piccole attività nei paesi ai locali più moderni in centro, passando per i quartieri più periferici, la Bassa Romagna e il Faentino, fino alla collina. A fare fede sarà il conteggio finale, ma consigliamo di consegnare i tagliandini man mano che vengono raccolti e (non solo) a ridosso della scadenza del 12 maggio: aggiorneremo periodicamente la classifica sulle pagine del nostro giornale e racconteremo le storie e i locali dei baristi che man mano entreranno in graduatoria, per dare loro visibilità e celebrare il loro lavoro quotidiano a servizio dei clienti. Perché il bar è il rifugio dalle difficoltà quotidiane, il punto di ritrovo per quartieri e piccole comunità e il posto in cui ricaricare le energie durante una lunga giornata di lavoro: il luogo fuori dal tempo in cui tirare un sospiro di sollievo e ripartire.