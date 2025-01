Premio Alberto Sordi, le selezioni per i comici in rampa di lancio

Si alza il sipario sulla 21esima edizione del ‘Faenza Cabaret – Premio Alberto Sordi’, concorso nazionale diventato imperdibile per i giovani comici in rampa di lancio. Sul palco faentino sono passati in questi anni tanti artisti che hanno poi avuto importanti carriere anche in ambito televisivo come Max Angioni, Giovanni D’Angella e Davide Calgaro.

La prima delle tre serate di selezione si terrà lunedì 13 alle 21 nella Sala Kiss del Circolo ’I Fiori di Faenza’ (via di Sopra 34) e le altre ci saranno nei due lunedì successivi. La finale sarà lunedì 17 febbraio al teatro Masini. Sono ventiquattro gli artisti in gara e soltanto sei di loro raggiungeranno la finalissima, venendo giudicati da una giuria composta da autori, attori e giornalisti. In ogni serata verrà scelto un finalista, mentre gli altri tre saranno decisi al termine delle selezioni, dando così l’opportunità ai giudici di avere un quadro completo dei partecipanti e di poter scegliere quelli più meritevoli.

I concorrenti della prima serata sono: Diego Fazio di Osimo, Silvia Magnani di Bologna, Gennaro Leo di Rimini, Fabrizio Borghetti di Forlì, Nicola Restuccia di Messina, Federico Visentin di Bologna, Elena Strapoli di Milano e Yassin Kefi di Modena. L’ospite di lunedì sarà il comico Andrea Vasumi, mentre quelli delle serate successive saranno Max Cerchietti ed Enrico Zambianchi.

Costo del biglietto: 8 euro l’intero e 7 euro per i soci del circolo e per gli abbonati alla stagione del Comico del Masini. Info: 338-8821229; polisportivaifiori@libero.it.

Luca Del Favero