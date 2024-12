Premio alle imprese per transizione digitale e sostenibilità: i vincitori del Laboratorio Cna Ravenna

Si è tenuta la cerimonia di assegnazione del premio dedicato alle imprese che si sono distinte per la capacità di avviare percorsi distintivi su transizione digitale e sostenibilità, nell’ambito del Laboratorio per l’Innovazione e la Sostenibilità, realizzato dalla Cna di Ravenna in collaborazione con Cna Innovazione.

Per le aziende si parla di introduzione diffusa della tecnologia nei propri processi o prodotti e servizi, necessità di definire politiche concrete e integrate in ambito sostenibilità, e capacità di ripensare i propri modelli di business in senso assoluto. L’indagine si è concentrata su tre asset: innovazione, sostenibilità e ricadute economico-finanziarie.

"Gli incerti scenari che ci troviamo ad affrontare, caratterizzati da trasformazioni dirompenti con impatti profondi che ci coinvolgono a tutti i livelli, richiedono approcci nuovi, volti a riallineare le strategie per la business continuity. Da questa premessa è chiaro come la sfida della competitività su scenari globali si vinca con figure manageriali in grado di gestire, e se possibile anticipare, il cambiamento", ha affermato Marianna Panebarco, vicepresidente della Cna Territoriale di Ravenna e vicepresidente Cna Nazionale.

Le aziende finaliste del Laboratorio per l’Innovazione edizione 2024 sono state Bam - Faenza, F.lli Montanari - Alfonsine, Faenza Service - Faenza, Magic Gel - Ravenna, Oc Open Consulting - Ravenna, Pasticceria Cenni - Faenza. Le aziende premiate sono state: Eurotecno - Faenza, Ocm Clima - Fusignano, Peer Network - Ravenna e Tecnogas - Ravenna.