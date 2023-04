Premio Ambiente, il Rotary punta sul senso civico

Torna il Premio Rotary per l’Ambiente, anche quest’anno progettato per stimolare esempi di attenzione, cura e promozione dei beni comuni, e mantenere vivi i valori del sentire civico. Possono partecipare al concorso tutti i cittadini, singoli o associati, che abbiano realizzato nel triennio precedente all’anno di assegnazione del premio iniziative concrete rivolte alla riqualificazione, nel territorio faentino, dei beni comuni.Il Premio Rotary per l’Ambiente consiste in un diploma, sottoscritto dal presidente del Rotary Club Faenza e dal sindaco, affiancato da un contributo di mille euro messo a disposizione dal Rotary. Fra i possibili ambiti del premio la manutenzione e la creazione di aree verdi, la rimessa in funzione di fontane, la cura e la pulizia di spazi pubblici, piccole riparazioni e iniziative per il decoro della città, il mantenimento e il controllo di fossi all’esterno della proprietà. Per la partecipazione al concorso dovrà essere inoltrata alla segreteria entro il 30 aprile, una documentazione minima, composta da testo e fotografie, che illustri l’attività e il risultato conseguito. La domanda potrà essere inoltrata da chiunque, anche se non autore dell’iniziativa rivolta alla qualificazione dei beni comuni.