Premio Batani, ecco a chi andrà la spilla

Sono stati annunciati ieri i nomi dei giornalisti che riceveranno il Premio Internazionale ’Antonio Batani’ al giornalismo, che dal 2006 vede salire sul palco del Palace Hotel di Milano Marittima grandi nomi della comunicazione. Chiamati dal conduttore della serata Massimo Giletti, che sarà affiancato da Simona Ventura, sabato 13 aprile saliranno sul palco Agnese Pini, direttrice di Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, la Nazione, il Giorno, Luce!; Massimo Borgnis, direttore del settimanale Chi; Gian Marco Chiocchi, direttore del Tg1; Francesca Fagnani, conduttrice della popolarissima trasmissione di Rai2 ’Belve’; e Dominik Prantl, giornalista di viaggi di lingua tedesca. A loro verrà consegnata una preziosa spilla in oro giallo con diamanti, nell’iconica forma di un pennino, realizzata appositamente dal brand Bartorelli.

Nato da un’idea di Antonio Batani (foto), indimenticato fondatore del Gruppo Batani Select Hotels, l’evento è giunto alla quindicesima edizione ed è patrocinato dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti. Si tratta di uno degli appuntamenti mondani più attesi in tutta la riviera, grazie al suo mix di cultura, attualità, moda ed eleganza. E quest’anno il Premio torna dopo alcuni anni di sosta, dovuti alla pandemia e all’alluvione. "Mio padre – ricorda Paola Batani a nome della famiglia – con il Premio volle ideare un evento che valorizzasse il miglior giornalismo italiano e internazionale e la nostra località, Milano Marittima, punto di riferimento per turismo e vacanze". Antonio Batani fu lungimirante, perché in questi anni la giuria presieduta da Ruben Razzante, docente di Diritto dell’informazione all’Università Cattolica, ha premiato alcune tra le migliori penne del giornalismo.

Il Premio nacque insieme al Palace Hotel, l’albergo cinque stelle che è uno dei gioielli del Gruppo Batani Select Hotels. E dal 2006 è cresciuto e ha visto sfilare sul palco giornalisti del calibro di Enrico Mentana, Vittorio Feltri, Toni Capuozzo, Tiziana Ferrario, Cristina Parodi, Luciano Fontana e Marcello Sorgi, per ricordarne solo alcuni. La serata promette poi emozioni anche con la presentazione delle creazioni di alta gioielleria griffate Bartorelli Rare and Unique.

Alessandra Giordano