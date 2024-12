Premio Cambiamenti di Cna. Thokk: l’innovazione sul podio

Thokk, giovane impresa ravennate, si conferma una delle realtà più promettenti nel panorama imprenditoriale italiano, grazie ai traguardi raggiunti nell’ambito del Premio Cambiamenti. Dopo aver vinto l’edizione territoriale organizzata dalla Cna di Ravenna lo scorso 24 ottobre e aver trionfato nel contest regionale il 26 novembre, Thokk ha ottenuto il terzo posto nella finale nazionale di Premio Cambiamenti a Roma.

"Thokk – si legge nella nota – si distingue per lo sviluppo di indumenti protettivi di nuova generazione, basati su speciali softarmor reattive, sottili e ultraleggere. Il cuore dell’innovazione risiede in un materiale composito viscoelastico, che combina flessibilità e protezione in modo rivoluzionario. Questo materiale, simile a una schiuma flessibile di pochi millimetri di spessore, si irrigidisce istantaneamente al momento dell’impatto, disperdendo la forza del colpo e proteggendo l’utilizzatore come una normale protezione rigida. Una volta superato l’impatto, torna immediatamente flessibile, offrendo comfort e mobilità unici".

"Sono orgoglioso del percorso fatto e di rappresentare Cna Ravenna in un contest di alto livello come questo – ha dichiarato Dario Alberto Magnani, legale rappresentate di Thokk –. La ricerca è nel nostro Dna".

"Ci congratuliamo con Dario Alberto Magnani per l’importante risultato raggiunto alla finale nazionale del Premio Cambiamenti. Siamo molto fieri di aver visto crescere il successo di Thokk e di aver creduto in questo progetto imprenditoriale" hano detto Matteo Leoni e Massimo Mazzavillani, presidente e direttore della Cna Territoriale di Ravenna.