Premio Einaudi a Patuelli "Riconoscimento alla persona"

Il consiglio di amministrazione della Fondazione Luigi Einaudi ha conferito il ‘Premio Einaudi - Edizione 2023’ al presidente dell’Abi Antonio Patuelli "in ragione della coerenza di una vita spesa nella diffusione di alti principi etici di libertà e responsabilita’ nel solco degli insegnamenti di Luigi Einaudi".

La cerimonia di consegna del premio si è tenuta ieri nel tardo pomeriggio, presso la sede della Fondazione Luigi Einaudi, in via della Conciliazione 10 a Roma. "Un riconoscimento più che meritato alla persona e allo stile con cui la persona ha interpretato le diverse funzioni che ha ricoperto fino ad oggi nel corso della propria carriera", ha commentato Andrea Cangini, segretario generale della Fondazione.

Il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Ernesto Giuseppe Alfieri, ha epresso vivissima soddisfazione, unitamente a sentimenti di orgoglio ed emozione, per il riconoscimento all’unanimità del Premio Luigi Einaudi ad Antonio Patuelli, Presidente del Gruppo Cassa Ravenna e dell’Associazione Bancaria Italiana. Il prestigioso premio rende ancora una volta merito anche alla sua coerenza e alla profonda conoscenza dei problemi economici. L’attribuzione oggi del Premio Einaudi rappresenta per tutta la nostra comunità la conferma non solo delle grandi doti culturali ed umane del Cavaliere del Lavoro Patuelli, ma anche del particolare apprezzamento di cui gode a livello nazionale".

"Un riconoscimento più che meritato – commenta il presidente della Camera di commercio di Ravenna e Ferrara, Giorgio Guberti –. Non posso che condividerne la motivazione, che mette in luce il grande valore della persona e l’impegno che Antonio Patuelli garantisce con coerenza, competenza e conoscenza dei problemi sociali ed economici" sottolinea Guberti.