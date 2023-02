Premio Faenza, ecco i finalisti 2023

Si è conclusa l’opera di selezione dei finalisti per la 62esima edizione del Premio Faenza. La giuria del Concorso internazionale della ceramica d’arte contemporanea ha scelto settanta opere fra quelle proposte dagli oltre settecento artisti che avevano presentato la loro candidatura, provenienti da sessanta diverse nazioni. La giuria – composta dalla direttrice del Mic Claudia Casali, dal presidente del Museum of Ceramic Art di New York Judith Schwartz, dal direttore dell’Accademia di Belle Arti di Rotterdam Ranti Tjan, dal senior curator del Momak di Kyoto Tomohiro Daicho e dalla guest curator del Mic Irene Biolchini – ha individuato settanta opere tra le più di mille candidate da settecento artisti o collettivi. Ventuno fra le opere finaliste sono in gara per il premio riservato alla categoria under35. Il 2023 segna il ritorno dopo tre anni del Premio Faenza al termine della pausa dovuta alla pandemia: il concorso, a cadenza normalmente biennale, torna dunque a disputarsi in un anno dispari, come successo fino al 2015.

La premiazione e la mostra che vedrà protagoniste le opere si terranno al Mic. La proclamazione ufficiale è prevista per il 30 giugno 2023: allora si saprà chi succederà nell’albo d’oro agli artisti che si sono aggiudicati il riconoscimento nel passato, come Alfonso Leoni, Carlo Zauli, Guerrino Tramonti, Goffredo Gaeta e Aldo Rontini. Le opere finaliste saranno esposte nella mostra dedicata, che sarà visitabile fino al 29 ottobre 2023 al Mic. Gli artisti selezioni provengono da Italia, Francia, Svizzera, Gran Bretagna, Belgio, Bulgaria, Portogallo, Norvegia, Germania, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Serbia, Austria, Danimarca, Cipro, ma anche da Iran, Canada, Stati Uniti, Australia, Giappone, Corea del Sud, Sudafrica, Cina, Taiwan, Israele e Camerun. Fra gli italiani da segnalare Leonardo Bartolini, Sara Cancellieri, Marco Samorè, Mattia Vernocchi e Paolo Polloniato.

Filippo Donati