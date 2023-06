Premio Faenza, ecco i vincitori

Sono il belga Yves Malfliet e il cinese Wei Bao i vincitori della 62esima edizione Premio Faenza, trionfatori rispettivamente nelle categorie over 35 e in quella dedicata agli artisti più giovani. La Biennale internazionale della ceramica d’arte contemporanea, organizzata dal Museo delle Ceramiche di Faenza da oltre 80 anni, ha scelto le loro opere fra le settanta finaliste. Yves Malfliet, con il suo ‘Paradiso eclettico di terra’, scrive dunque il suo nome in un albo d’oro che annovera fra i vincitori personalità della caratura di Carlo Zauli, Alfonso Leoni, Guerrino Tramonti e Aldo Rontini: "l’aspetto intellettuale della sua opera – scrivono i giurati – porta ad indagare la nostra società e, più profondamente, i resti della società, attraverso la fusione e un apparente collasso degli oggetti, racchiusi in scatole in cui tutto è accatastato". La Medaglia della Camera dei Deputati è andata ad Anja Seiler, quella del Senato a Marieke Pauwels, il Premio in memoria di Eleuterio Ignazi a Victor Fotso Nyie e la Medaglia d’argento della rivista ‘D’A’ ad Hongli Peng. La cerimonia di premiazione sarà il 30 giugno, al Mic.

f.d.